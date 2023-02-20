В Тульской области назвали высокооплачиваемые вакансии для вахтовиков в феврале

Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий вахтовым методом в Тульской области за февраль 2023 года.

В феврале в регионе разместили свыше 600 предложений о работе вахтовым методом, сообщает Тульская служба новостей.

Самую высокую зарплату предлагают водителю электропогрузчика — от 98 тыс. до 270 тыс. рублей до вычета налогов.

Также в рейтинг вошли водитель-экспедитор с зарплатой до 215 тыс. рублей, оператор производственной линии — до 192,5 тыс. рублей, энергетик — до 186 тыс. рублей, машинист экскаватора — до 180 тыс. рублей.

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН дала советы, которые могут помочь справиться с выгоранием в процессе поиска работы.