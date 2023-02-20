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Исследование: корпоративная переписка занимает более 20% рабочего времени россиян

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, сколько рабочего времени сотрудники российских компаний используют для общения в рабочих чатах.
Исследование: корпоративная переписка занимает более 20% рабочего времени россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом пишет «Газета.Ru».

Как отмечается, около 44% предприятий и организаций используют общие мессенджеры для общения сотрудников, корпоративные мессенджеры используют 38%. Число компаний, где персоналу можно общаться только в корпоративных чатах, — 7%.

Переписка по рабочим вопросам в сервисах обмена сообщениями занимает у среднестатистического россиянина около 21% рабочего времени. Женщины тратят на мессенджеры больше времени — 24%, у мужчин же переписка занимает 19% рабочего дня.

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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