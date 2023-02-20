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Экономист Сафонов перечислил основные тренды рынка труда в России

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Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал о сложившихся в текущих условиях основных тенденциях отечественного рынка труда.
Экономист Сафонов перечислил основные тренды рынка труда в России
  • Gettyimages.ru
  • © Hirurg

Под влиянием демографических факторов происходит снижение численности рабочей силы и её изменение в пользу старших возрастов, сообщил эксперт в интервью «Российской газете».

Также, по его словам, для 2022 года был характерен рост всех форм неполной занятости, охват составил более 4 млн человек. 

Ещё один тренд, по мнению эксперта, — дефицит кадров в отдельных секторах, особенно в рабочих профессиях и направлениях, связанных с инженерными специальностями, включая специалистов в IT-технологиях.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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