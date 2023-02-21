Исследование: в 93% компаний в России принято дарить мужчинам подарки на 23 Февраля

Подарки мужчинам на 23 Февраля принято дарить в 93% компаний в России. В 53% их покупают женщины за свой счёт, у 17% подарки оплачивает компания, а в 30% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией.

Чаще всего, как свидетельствуют данные исследовательского центра «Зарплата.ру», коллектив собирает по 400—500 рублей с каждой сотрудницы (32%), 200—300 рублей собирают в 30% компаний, по 100—200 рублей скидываются в 15%. Сумму, превышающую 500 рублей, собирают также в 15% компаний.

В подготовке праздника, как отмечается в исследовании, участвует 81% респонденток, из них 90% добровольно, а 10% — «потому что нельзя отказаться».

Женщинам задали вопрос: «В каком формате у вас на работе принято праздновать 23 Февраля?» Ответы распределились следующим образом (была дана возможность выбрать несколько вариантов): фуршет — 76%, конкурсы, игры, викторины — 29%, рассылка поздравлений по мейлу — 14%, поход в ресторан или кафе — 13%, приглашение аниматоров — 6%.

Всего в опросе приняли участие 1890 россиянок в возрасте 25—55 лет.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что число мужчин, которые не хотят получать подарки на 23 Февраля, увеличилось на четыре процентных пункта с 2022 года.