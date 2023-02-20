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Диетолог Шестакова напомнила, что тёртые овощи помогут сделать блины полезнее

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Врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала, что цельнозерновая мука, перетёртые овощи и диетические добавки могут помочь сделать блины полезнее.

Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».

По словам диетолога, для теста вместо пшеничной муки можно взять цельнозерновую, либо часть обычной заменить на нутовую, миндальную, кокосовую или овсяную.

Кроме того, можно добавить в тесто перетёртые шпинат, свёклу, морковь.

Эксперт также посоветовала не добавлять сахар в тесто для блинов, а вместо молока использовать минеральную газированную воду.

«Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на неё не лить, а наносить специальной кисточкой», — отметила она.

В качестве начинок в блины лучше добавлять творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу и зелень.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.

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