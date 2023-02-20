Диетолог Шестакова напомнила, что тёртые овощи помогут сделать блины полезнее
Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».
По словам диетолога, для теста вместо пшеничной муки можно взять цельнозерновую, либо часть обычной заменить на нутовую, миндальную, кокосовую или овсяную.
Кроме того, можно добавить в тесто перетёртые шпинат, свёклу, морковь.
Эксперт также посоветовала не добавлять сахар в тесто для блинов, а вместо молока использовать минеральную газированную воду.
«Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на неё не лить, а наносить специальной кисточкой», — отметила она.
В качестве начинок в блины лучше добавлять творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу и зелень.
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