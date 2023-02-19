Диетолог Писарева рассказала о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью.

По словам специалиста, к такой еде относятся те продукты, на переваривание которых тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится.

«Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережёвывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью», — объяснила Писарева.

В качестве примера она также привела зелень, водоросли, сельдерей, капусту, спаржу, огурцы, кабачки.

«Эта информация полезна для тех, кто собирается похудеть, потому что при похудении не нужно сидеть на голодной диете. Достаточно в свой рацион включать в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность», — рассказала врач.

То, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир, диетолог назвала мифом.

«Эти продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение», — заключила собеседница RT.

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