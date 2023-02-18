Исследование: более 50% россиян оставляют на чай таксистам

Чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счёта платят 72% опрошенных, причём каждый третий делает это всегда (33%), а 39% респондентов — иногда. Таковы результаты опроса (имеются в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Кроме того, каждый второй (51%) даёт на чай водителям такси: 12% поступают так всегда, а 39% — иногда.

Также 44% респондентов благодарят деньгами курьеров (11% — всегда, 33% — иногда), а 39% — мастеров салона красоты (15% — всегда, 29% — иногда).

Согласно исследованию SuperJob, каждый третий опрошенный оставляет чаевые на заправках и автомойках (11% — всегда, 22% — иногда).

Реже всего на чай дают служащим отелей: так поступают 30% россиян, причем 8% — всегда, а 22% — иногда.

Впрочем, именно в гостиницах суммы на чай самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей.

Отмечается, что в ресторанах сверх счёта дают 275 рублей, в салонах красоты — 215 рублей. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей.

По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счёта оставляют меньше, чем в прошлом году, на 6%.

Всего в опросе приняли участие 3 тыс. респондентов.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время.