Пилот и пассажир аварийно севшего в горах на Сахалине вертолёта погибли

Пилот и пассажирка частного вертолёта Robinson, который совершил аварийную посадку в горах недалеко от Южно-Сахалинска, по предварительным данным, погибли.

Об этом сообщило областное агентство по делам ГО и ЧС в своём Telegram-канале.

По информации ТАСС, в МЧС также сообщили о гибели двух человек в результате этого ЧП.

Ещё один человек пострадал в результате произошедшего.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.

Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной.