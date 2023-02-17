Пилот и пассажир аварийно севшего в горах на Сахалине вертолёта погибли
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Об этом сообщило областное агентство по делам ГО и ЧС в своём Telegram-канале.
По информации ТАСС, в МЧС также сообщили о гибели двух человек в результате этого ЧП.
Ещё один человек пострадал в результате произошедшего.
Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.
Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной.