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Пилот и пассажир аварийно севшего в горах на Сахалине вертолёта погибли

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Пилот и пассажирка частного вертолёта Robinson, который совершил аварийную посадку в горах недалеко от Южно-Сахалинска, по предварительным данным, погибли.
Пилот и пассажир аварийно севшего в горах на Сахалине вертолёта погибли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило областное агентство по делам ГО и ЧС в своём Telegram-канале.

По информации ТАСС, в МЧС также сообщили о гибели двух человек в результате этого ЧП.

Ещё один человек пострадал в результате произошедшего.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.

Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной

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