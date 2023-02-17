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Один человек пострадал из-за аварийной посадки вертолёта на Сахалине

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Один человек пострадал в ходе аварийной посадки вертолёта Robinson в Сахалинской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«С места аварийной посадки вертолёта Robinson в областную больницу эвакуирован один пострадавший», — заявил представитель экстренных служб.

Он не уточнил состояние остальных людей, которые были на борту вертолёта.

Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.

Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной

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