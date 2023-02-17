Один человек пострадал из-за аварийной посадки вертолёта на Сахалине
«С места аварийной посадки вертолёта Robinson в областную больницу эвакуирован один пострадавший», — заявил представитель экстренных служб.
Он не уточнил состояние остальных людей, которые были на борту вертолёта.
Ранее стало известно, что вертолёт с тремя человеками на борту пропал с радаров в Сахалинской области.
Позже в МЧС сообщили, что пропавший на Сахалине вертолёт Robinson совершил аварийную посадку в районе горы Красной.