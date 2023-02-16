Онколог Утяшев посоветовал отказаться от солярия
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В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что желательно не допускать ультрафиолетовых повреждений кожи, внимательно следить за её состоянием и защищать с помощью специальных кремов.
«Ультрафиолет попадает на кожу даже в пасмурную погоду через тучи и облака. Поэтому самое простое, что можно сделать, если долго приходится находиться на открытом солнце или просто пребывать под открытым небом, — приобрести специальную одежду, которая защищает кожу от ультрафиолетового повреждения», — сказал эксперт.
По его словам, следует проявлять аккуратность в солярии, а ещё лучше — вообще его не посещать, поскольку там легко получить ожог.
Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.