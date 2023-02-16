Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 350 тысяч ЭКГ с 2021 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ во время выезда бригады. Острую патологию выявили в 9% случаев.
«Во время выезда к пациенту с подозрением на сердечно-сосудистую патологию бригаде часто приходится выполнять ЭКГ. Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности постановки диагноза», — сказала Стригункова.
Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.