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Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 350 тысяч ЭКГ с 2021 года

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Кардиопульт, заработавший на подмосковной станции скорой помощи в 2021 году, провёл почти 350 тыс. консультаций, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 350 тысяч ЭКГ с 2021 года
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Об этом сообщает телеканал «360».

Кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ во время выезда бригады. Острую патологию выявили в 9% случаев.

«Во время выезда к пациенту с подозрением на сердечно-сосудистую патологию бригаде часто приходится выполнять ЭКГ. Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности постановки диагноза», — сказала Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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