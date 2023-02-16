Кабмин России опубликовал распоряжение, согласно которому семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей на каждого погибшего.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершённым 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — говорится в документе.

На эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушилось два пролёта сооружения.