В Ленобласти выросло число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей
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Об этом сообщают «Невские новости».
В Ленобласти на 59% стало больше вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей. С начала 2023 года было открыто более 400 таких предложений.
«Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам — 26%, программистам — 13%, агентам по недвижимости — 5%, руководителям отделов продаж — 4%, водителям — 4%, инженерам-конструкторам — 3%, курьерам — 2%, аналитикам и разработчикам — 1%», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщал progorod43, специалисты сервиса SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля в Кирове.