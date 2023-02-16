В Ленобласти выросло число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей

Аналитики службы исследований hh.ru провели исследование и выяснили, что в Ленинградской области почти на 60% выросло число вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей.

Об этом сообщают «Невские новости».

В Ленобласти на 59% стало больше вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей. С начала 2023 года было открыто более 400 таких предложений.

«Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам — 26%, программистам — 13%, агентам по недвижимости — 5%, руководителям отделов продаж — 4%, водителям — 4%, инженерам-конструкторам — 3%, курьерам — 2%, аналитикам и разработчикам — 1%», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал progorod43, специалисты сервиса SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля в Кирове.