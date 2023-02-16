Мантуров: российским авиакомпаниям в 2023 году поставят два SSJ New и 26 вертолётов Ми-8

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российские авиастроители должны поставить в течение текущего года два самолёта SSJ New и 26 вертолётов Ми-8 для авиакомпаний.

Об этом Мантуров рассказал в беседе с РИА Новости.

Вице-премьер уточнил, что поставки будут осуществлены в рамках контрактов, которые были заключены по поручению российского президента Владимира Путина.

«Уже в текущем году в рамках этих контрактов авиастроители должны поставить два SSJ New для «Аэрофлота» и ещё 26 вертолётов Ми-8 для авиакомпаний», — сказал Мантуров.

Он также отметил, что в период с 2023 по 2025 год «Аэрофлоту» намерены поставить 63 отечественных самолёта.

В ноябре сообщалось, что все 53 российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования.

Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год. На реализацию программы выделят 9 млрд рублей.