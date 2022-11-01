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Минтранс: все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

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Все 53 российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования.
Минтранс: все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования
  • Gettyimages.ru
  • © Caroline Purser

Об этом сообщили в Минтрансе.

«53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП)», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что таким образом обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, а также независимость пассажирских перевозок от иностранных систем.

Ранее Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.

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