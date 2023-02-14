Цены на ряд лекарств в госаптеках Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих

Цены на жизненно важные лекарства в государственных аптечных пунктах Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих предприятиях. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Отмечается, что государственные аптеки появятся до конца февраля при каждой из семи больниц Херсонской области, а к концу текущего года их число увеличится до 20.

Алексеенко добавил, что в таких учреждениях будут продавать жизненно важные препараты с минимальной наценкой, их стоимость будет минимум на 15% ниже, чем в коммерческих аптеках.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв заявил в беседе с Nation News об укреплении связи новых регионов со всей Россией.