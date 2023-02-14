Узнать больше

Цены на ряд лекарств в госаптеках Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих

Короткая ссылка
Цены на жизненно важные лекарства в государственных аптечных пунктах Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих предприятиях. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Отмечается, что государственные аптеки появятся до конца февраля при каждой из семи больниц Херсонской области, а к концу текущего года их число увеличится до 20.

Алексеенко добавил, что в таких учреждениях будут продавать жизненно важные препараты с минимальной наценкой, их стоимость будет минимум на 15% ниже, чем в коммерческих аптеках.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв заявил в беседе с Nation News об укреплении связи новых регионов со всей Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить