Цены на ряд лекарств в госаптеках Херсонской области будут на 15% ниже, чем в коммерческих
Отмечается, что государственные аптеки появятся до конца февраля при каждой из семи больниц Херсонской области, а к концу текущего года их число увеличится до 20.
Алексеенко добавил, что в таких учреждениях будут продавать жизненно важные препараты с минимальной наценкой, их стоимость будет минимум на 15% ниже, чем в коммерческих аптеках.
Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв заявил в беседе с Nation News об укреплении связи новых регионов со всей Россией.