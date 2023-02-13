Терапевт Белан предупредил о возможном вреде коротких поездок в жаркие страны зимой

Кирилл Белан, врач-терапевт, заведующий отделением превентивной медицины клиник «Атлас», заявил, что при поездках в жаркие страны зимой нужно учитывать, что процесс акклиматизации может занять до шести дней.

«Окружающие условия меняются, а организму необходимо в новой среде обеспечить работу всех систем. Такие изменения создают дополнительную нагрузку и требуют времени, поэтому не всегда проходят гладко», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, акклиматизацию могут сопровождать головные боли, слабость, изменения артериального давления и пульса, изменения температуры тела, бессонница.

«Короткие поездки в страны со значительной разницей температур с вашей страной могут принести некоторые проблемы, потому что на процесс краткосрочной адаптации при резкой смене климата может потребоваться от 3 до 6 дней», — отметил Белан.

Как добавил эксперт, самая вредная разница температур — 25 и выше градусов.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что номерной фонд гостиниц и санаторно-курортных учреждений Крыма в ближайшие два-три года должен увеличиться на 4—5 тыс. номеров, а через пять лет — на 20 тыс.