Тренер Колесников посоветовал не заниматься экстремальными видами спорта после 40 лет

Тренер по силовым подготовкам и функциональному тренингу, автор портала «Бодибилдинг и фитнес» Виктор Колесников рассказал о видах спорта, которыми лучше не заниматься после 40 лет.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что человеку, далёкому от спорта, желательно воздержаться от тренировок, подразумевающих работу с большим весом и высокоинтенсивные нагрузки.

«К таким спортивным дисциплинам можно отнести контактные виды спорта, например бокс и ММА, борьбу, кёкушинкай. Также не подойдут после 40 лет экстремальные спортивные дисциплины», — пояснил Колесников.

По его словам, нежелательно заниматься и игровыми ударными видами спорта, например регби.

«Универсальные виды спорта для всех — теннис, плавание, пилатес, стретчинг и скандинавская ходьба. При этом выбор вида спорта требует индивидуального подхода», — добавил эксперт.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.