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Исследование: почти 1,5 т мандаринов заказали россияне онлайн в декабре и январе

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По данным сервиса доставки продуктов СберМаркет, мандарины стали одним из самых популярных продуктов, который заказывали россияне в декабре и январе. Этот товар имелся в каждом шестом заказе.
Исследование: почти 1,5 т мандаринов заказали россияне онлайн в декабре и январе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

По данным сервиса, в целом с декабря по январь жители России заказали более 1465 т мандаринов, а в пересчёте на штуки — это более 1,2 млн. Количество заказов этого продукта за два месяца было на 28% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидерами по заказам мандаринов стали Москва и Московская область (более 480 т), Петербург (105 т) и Новосибирск (37 т).

Ранее аналитик маркетплейсов Вадим Верединский в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки чаще всего выбирают россияне в преддверии Дня всех влюблённых.

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