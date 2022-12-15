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В Краснодаре появится улица Жириновского

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Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского по решению депутатов городской думы.
В Краснодаре появится улица Жириновского
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата гордумы Игоря Шибалкина.

С такой инициативой ещё в апреле текущего года выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева.

По её словам, Жириновский «28 раз посещал Кубань за годы своей политической деятельности» и считал Краснодарский край «одним из самых перспективных в России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

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