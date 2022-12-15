В Краснодаре появится улица Жириновского
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата гордумы Игоря Шибалкина.
С такой инициативой ещё в апреле текущего года выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева.
По её словам, Жириновский «28 раз посещал Кубань за годы своей политической деятельности» и считал Краснодарский край «одним из самых перспективных в России».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.