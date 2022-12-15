Лидер ЛДПР Слуцкий допустил, что Виктор Бут может в скором времени поехать в Донбасс

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что предприниматель Виктор Бут в скором времени может отправиться в Донбасс.

«В недалёком будущем, думаю, (Бут. — RT) будет в Донбассе, где его знают, где его ждут», — цитирует его РИА Новости.

Сам Бут заявлял, что хотел бы побывать в зоне спецоперации.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

В интервью RT Бут заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.