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Лидер ЛДПР Слуцкий допустил, что Виктор Бут может в скором времени поехать в Донбасс

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил, что предприниматель Виктор Бут в скором времени может отправиться в Донбасс.
Лидер ЛДПР Слуцкий допустил, что Виктор Бут может в скором времени поехать в Донбасс
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«В недалёком будущем, думаю, (Бут. — RT) будет в Донбассе, где его знают, где его ждут», — цитирует его РИА Новости.

Сам Бут заявлял, что хотел бы побывать в зоне спецоперации.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

В интервью RT Бут заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.

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