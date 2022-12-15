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Попова: вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости

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Вводить какие-то ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости», — приводит её слова РИА Новости.

Попова отметила, что прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ещё прогнозируется.

Ранее в Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве.

Иммунолог Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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