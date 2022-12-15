Узнать больше

В Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Короткая ссылка
В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых.
В Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

«Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей за последнюю неделю снизились на 10%, число госпитализаций уменьшилось на 15%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить