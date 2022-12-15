В Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

«Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей за последнюю неделю снизились на 10%, число госпитализаций уменьшилось на 15%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.