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Чирков назначен председателем Фонда пенсионного и социального страхования

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Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования.
Чирков назначен председателем Фонда пенсионного и социального страхования
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чирков начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР) в 2001 году, где прошёл путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд будет создан путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС).

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее отметил, что в результате реформы вырастет размер больничных, пособий по уходу за ребёнком и пособий по беременности.

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