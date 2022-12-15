Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла из-за сбоя на котельной
«Прокуратура города Райчихинска проводит проверку по факту технологического сбоя на котельной «Север», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что котельная отапливает 159 многоквартирных домов (около 3 тыс. потребителей), три детских сада.
Также выявлены нарушения в работе системы отопления в «Райчихинской городской больнице».
Ранее в Москве запустили горячую линию, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла.