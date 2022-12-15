Узнать больше

Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла из-за сбоя на котельной

Короткая ссылка
Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, сообщает прокуратура Амурской области.

«Прокуратура города Райчихинска проводит проверку по факту технологического сбоя на котельной «Север», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что котельная отапливает 159 многоквартирных домов (около 3 тыс. потребителей), три детских сада.

Также выявлены нарушения в работе системы отопления в «Райчихинской городской больнице».

Ранее в Москве запустили горячую линию, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить