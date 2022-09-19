В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

В Москве запустили горячую линию, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла.

Горячая линия будет работать в период включения теплоснабжения, пишет Life.ru со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города.

Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах, сказано в сообщении.

«В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора», — приводит НТВ слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что подача тепла в жилые дома начнётся в воскресенье, 18 сентября.