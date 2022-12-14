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Госдума одобрила в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

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Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за диверсионную деятельность.
Госдума одобрила в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает установление уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы в случае создания диверсионного сообщества в России, обучения или содействия диверсиям.

Также подобное наказание может грозить за финансирование диверсий, вербовку и пропаганду их совершения.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщал, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.

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