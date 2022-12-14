Госдума одобрила в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предполагает установление уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы в случае создания диверсионного сообщества в России, обучения или содействия диверсиям.
Также подобное наказание может грозить за финансирование диверсий, вербовку и пропаганду их совершения.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщал, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.