Косметолог Аббасова посоветовала использовать увлажняющий крем зимой

Косметолог Лана Аббасова напомнила о важности правильного ухода за кожей в зимнее время.

«Задача увлажняющего крема — наполнить кожу влагой, поэтому, как правило, в составе таких кремов и влагоудерживающие компоненты, и увлажняющие: глицерин, гиалоуроновая кислота, пептиды, растительные экстракты», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, зимой лучше выбирать крем с более плотной текстурой. Наносить его нужно за несколько часов до выхода из дома.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.