Госдума приняла поправки к проекту об ответственности за осквернение георгиевской ленты
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
В законопроекте говорится, что за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать административная ответственность до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Отмечается, что законопроектом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка.