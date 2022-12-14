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Госдума приняла поправки к проекту об ответственности за осквернение георгиевской ленты

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Госдума на заседании в среду, 14 декабря, приняла во втором чтении законопроект, согласно которому за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.
Госдума приняла поправки к проекту об ответственности за осквернение георгиевской ленты
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте говорится, что за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать административная ответственность до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отмечается, что законопроектом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка.

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