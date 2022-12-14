Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб.

7 декабря Госдума установила прожиточный минимум в размере 16 242 рублей в 2023 году.

По сравнению с 2022 годом МРОТ в следующем году должен вырасти на 6,3 %.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства.

Путин также поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.