Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году
- РИА Новости
7 декабря Госдума установила прожиточный минимум в размере 16 242 рублей в 2023 году.
По сравнению с 2022 годом МРОТ в следующем году должен вырасти на 6,3 %.
На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства.
Путин также поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.