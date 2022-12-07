Госдума утвердила МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

Госдума установила прожиточный минимум в размере 16 242 рублей в 2023 году.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

По сравнению с 2022 годом МРОТ в следующем году должен вырасти на 6,3 %.

Кроме того, изменится порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России и превысит их на три процентных пункта.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей.

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