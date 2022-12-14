Путин до конца года встретится с главами новых регионов России
- РИА Новости
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Запланирована», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дата встречи известна, подчеркнул он.
5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, процесс синхронизации законодательной базы новых регионов России с федеральной запущен.