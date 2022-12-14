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Путин до конца года встретится с главами новых регионов России

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Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главами новых регионов страны до конца года. О сроках будет сообщено позже.
Путин до конца года встретится с главами новых регионов России
  • РИА Новости

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Запланирована», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Дата встречи известна, подчеркнул он.

5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, процесс синхронизации законодательной базы новых регионов России с федеральной запущен.

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