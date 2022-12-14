Путин до конца года встретится с главами новых регионов России

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главами новых регионов страны до конца года. О сроках будет сообщено позже.

РИА Новости

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Запланирована», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Дата встречи известна, подчеркнул он. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, процесс синхронизации законодательной базы новых регионов России с федеральной запущен.