Песков: Путин, Пашинян и Алиев могут переговорить на полях неформального саммита СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договорённостей о встрече глав России, Армении и Азербайджана пока нет, но они могут переговорить на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов, согласована ли трёхсторонняя встреча в рамках саммита СНГ в конце декабря, Песков ответил, что неформальная встреча глав государств — участников СНГ запланирована и лидеры трёх стран будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях».

«Как дальше сложится — всё-таки работа продолжается», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Также Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху.