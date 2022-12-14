Песков: Путин, Пашинян и Алиев могут переговорить на полях неформального саммита СНГ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов, согласована ли трёхсторонняя встреча в рамках саммита СНГ в конце декабря, Песков ответил, что неформальная встреча глав государств — участников СНГ запланирована и лидеры трёх стран будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях».
«Как дальше сложится — всё-таки работа продолжается», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху.
Также Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху.