IT-специалист Вехов поддержал законопроект о штрафах за утечку персональных данных

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей.

Специалист отметил, что полностью поддерживает такое предложение.

«Размер соответствует тем минимальным издержкам, которые должен по суду получить владелец персональных данных за счёт того, что ненадлежащим образом, по договору передачи персональных данных, оператор их разгласил. Или произошла утечка вследствие нарушений оператора, которому я доверил свои персональные данные по письменному договору, поскольку он (оператор. — RT) наверняка сэкономил на мерах информационной безопасности», — рассказал Вехов.

Он отметил, что необходимо посмотреть, насколько «предложение пройдёт» и каково будет процентное соотношение для разных компаний.

«Речь идёт о численности клиентской базы компании. Чем клиентская база больше, тем ущерб, соответственно, будет больше. И компания должна будет заплатить больше по решению суда», — добавил собеседник RT.

В заключение Вехов ещё раз обратил особое внимание на то, что решение о размере соответствующего штрафа будет принимать суд, а Минцифры России будет лишь инициировать процесс.

Ранее Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей.

Они могут составить до 3% от оборота компании, в случае если организация не обеспечивает безопасность данных.