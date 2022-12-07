Путин допустил ужесточение ответственности за утечку персональных данных

Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ допустил ужесточение ответственности за утечку персональных данных.

Глава государства ответил на предложение правозащитников об уголовной ответственности за незаконный оборот данных и введении оборотных штрафов для компаний за утечки персональных данных.

«Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере», — цитирует его ТАСС.

При этом президент отметил необходимость проработки данного вопроса. По его словам, нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые бы и защитили интересы граждан, и не препятствовали развитию технологий.

Ранее в Роскомнадзоре назвали признаки, по которым можно распознать сайт, пытающийся выманить у пользователя его личные данные. В ведомстве подчеркнули, что активность мошенников особенно возрастает в дни тотальных распродаж.