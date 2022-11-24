Роскомнадзор назвал признаки сайтов, где выманивают личные данные посетителей
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Об этом пишет newizv.ru.
В первую очередь речь идёт о «подозрительных ссылках» в соцсетях и на форумах, уточняют в ведомстве.
«Плохая» работа сайта — долгая загрузка, некачественная вёрстка, лишние символы в строке браузера, — всё это должно насторожить пользователя наравне со слишком большими скидками и неправдоподобно выгодными предложениями.
Чтобы минимизировать риски, специалисты Роскомнадзора советует читать отзывы других пользователей, а также изучать все условия хранения и обработки персональных данных.
Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.