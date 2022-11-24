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Роскомнадзор назвал признаки сайтов, где выманивают личные данные посетителей

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре назвали признаки, по которым можно распознать сайт, пытающийся выманить у пользователя его личные данные. В ведомстве подчеркнули, что активность мошенников особенно возрастает в дни тотальных распродаж.
Роскомнадзор назвал признаки сайтов, где выманивают личные данные посетителей
  • Gettyimages.ru
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Об этом пишет newizv.ru.

В первую очередь речь идёт о «подозрительных ссылках» в соцсетях и на форумах, уточняют в ведомстве.

«Плохая» работа сайта — долгая загрузка, некачественная вёрстка, лишние символы в строке браузера, — всё это должно насторожить пользователя наравне со слишком большими скидками и неправдоподобно выгодными предложениями.

Чтобы минимизировать риски, специалисты Роскомнадзора советует читать отзывы других пользователей, а также изучать все условия хранения и обработки персональных данных.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.

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