Роскомнадзор назвал признаки сайтов, где выманивают личные данные посетителей

В Роскомнадзоре назвали признаки, по которым можно распознать сайт, пытающийся выманить у пользователя его личные данные. В ведомстве подчеркнули, что активность мошенников особенно возрастает в дни тотальных распродаж.

Об этом пишет newizv.ru.

В первую очередь речь идёт о «подозрительных ссылках» в соцсетях и на форумах, уточняют в ведомстве.

«Плохая» работа сайта — долгая загрузка, некачественная вёрстка, лишние символы в строке браузера, — всё это должно насторожить пользователя наравне со слишком большими скидками и неправдоподобно выгодными предложениями.

Чтобы минимизировать риски, специалисты Роскомнадзора советует читать отзывы других пользователей, а также изучать все условия хранения и обработки персональных данных.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.