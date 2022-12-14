Минцифры России предлагает ввести штрафы до 3% от оборота за утечку персональных данных

Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства Максута Шадаева.

«Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьёзные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных», — сказал он.

По словам Шадаева, в настоящее время законопроект обсуждается с представителями IT-отрасли.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ допустил ужесточение ответственности за утечку персональных данных.

В Роскомнадзоре назвали признаки, по которым можно распознать сайт, пытающийся выманить у пользователя его личные данные. В ведомстве подчеркнули, что активность мошенников особенно возрастает в дни тотальных распродаж.