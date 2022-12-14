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Совфед России одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

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Совет Федерации России одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.
Совфед России одобрил закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев
  • РИА Новости

8 декабря Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении.

Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется.

Запрет не будет распространяться и на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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