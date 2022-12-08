Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума приняла закон о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев.

«Закон принят. Суррогатное материнство для иностранцев запрещено», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, это позволит предотвратить торговлю детьми из России, «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала данную инициативу.