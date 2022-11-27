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В ГД прокомментировали ожидаемый запрет иностранцам пользоваться суррогатным материнством

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России примут в декабре.
В ГД прокомментировали ожидаемый запрет иностранцам пользоваться суррогатным материнством
  • РИА Новости

«Данная проблема действительно существует, и в настоящее время она очень актуальна. Дело в том, что Россия, в отличие от других стран, обладает уникальными технологиями в сфере суррогатного материнства, и они уже доказали свою эффективность всему миру», — объяснила парламентарий.

По её словам, сейчас важно в первую очередь заботиться о российских семьях.

«Так что я полностью поддерживаю предложение Вячеслава Викторовича», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в декабре ГД примет решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством.

В мае комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства.

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