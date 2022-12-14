Врач Ткачёва дала советы пожилым людям в случае падения на улице в гололедицу

Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачёва дала рекомендации пожилым людям в случае падения на улице в гололёд.

«В случае падения не паникуйте. Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму или всё обошлось», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Необходимо вставать не спеша, опираясь на стабильную опору, отметила Ткачёва.

В случае травмы стоит обязательно обратиться к врачу, заключила она.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.