Врач Ткачёва дала советы пожилым людям в случае падения на улице в гололедицу
- РИА Новости
«В случае падения не паникуйте. Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму или всё обошлось», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Необходимо вставать не спеша, опираясь на стабильную опору, отметила Ткачёва.
В случае травмы стоит обязательно обратиться к врачу, заключила она.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.