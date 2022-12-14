Узнать больше

Сомнолог Кудинов рекомендовал не принимать снотворное при нарушении режима сна

Короткая ссылка
Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рекомендовал воздержаться от приёма снотворного при нарушении режима сна.
Сомнолог Кудинов рекомендовал не принимать снотворное при нарушении режима сна
  • Gettyimages.ru

«Если человек страдает бессонницей, то грамотный сомнолог назначит снотворное пациенту в последнюю очередь. Это уже назначение лекарства от безысходности, потому что снотворное не лечит причину, по которой возникло нарушение сна», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кудинов пояснил, что зачастую проблемы со сном связаны с психологическими расстройствами.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить