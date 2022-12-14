Сомнолог Кудинов рекомендовал не принимать снотворное при нарушении режима сна

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рекомендовал воздержаться от приёма снотворного при нарушении режима сна.

«Если человек страдает бессонницей, то грамотный сомнолог назначит снотворное пациенту в последнюю очередь. Это уже назначение лекарства от безысходности, потому что снотворное не лечит причину, по которой возникло нарушение сна», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кудинов пояснил, что зачастую проблемы со сном связаны с психологическими расстройствами.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.