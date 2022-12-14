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Ветеринар Михайлова рассказала, как снизить стресс у животного во время салюта

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Ветеринарный врач, поведенческий терапевт Ксения Михайлова дала советы, как снизить стресс у домашнего животного во время салюта.
Ветеринар Михайлова рассказала, как снизить стресс у животного во время салюта
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«Сделайте дома безопасные углы. Если собака во время испуга бежит в ванную, под кровать или стол, значит, для неё он там. Обеспечьте беспрепятственный проход в такие места», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Михайлова отметила, что для кошек нужно создать в квартире тёмный угол, оставить там силиконовый коврик и паштет.

В новогоднюю ночь необходимо закрыть окна и включить телевизор, чтобы снизить шум с улицы, рекомендовала она.

Ранее диетолог Алёна Чулпанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как питаться в новогодние праздники.

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