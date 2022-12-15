В НБКИ рассказали, как приближение Нового года влияет на кредитную активность россиян

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали RT, как приближение Нового года влияет на кредитную активность россиян в декабре.

«Как показывает статистика, в декабре количество выданных потребительских кредитов практически всегда самое большое в году и составляет в среднем 10% и более от общих выдач в течение года. Прежде всего это связано с сезонностью спроса на потребкредиты из-за близости новогодних праздников. Не будем забывать, что обычно декабрь — это высокий сезон для потребительского рынка», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом, как отметил эксперт, «год на год не приходится».

«Один год может быть спокойным и размеренным в части спроса на кредиты, а в рамках другого могут быть спады и падения данного показателя, в том числе из-за внешних факторов», — заявил специалист.

Так, по словам эксперта, в декабре «карантинного» 2020 года доля выданных потребкредитов составила 10,6% от общегодовой выдачи.

Такой высокий спрос на потребкредиты в декабре позапрошлого года во многом объяснялся отложенным спросом из-за карантинных мероприятий апреля — июня 2020 года, объяснил Волков.

«В то же время в прошлом, относительно спокойном 2021 году спрос на кредиты в течение года был более размеренным и плавным. Поэтому доля потребкредитов, выданных в декабре прошлого года, даже опустилась ниже уровня 10%, составив 9,9%. Таким образом, можно предположить, что отложенный спрос весны и осени текущего года может реализоваться в декабре», — пояснил собеседник RT.

С другой стороны, в настоящее время граждане придерживаются сберегательной модели поведения и стараются не наращивать свою долговую нагрузку, добавил он.

«В любом случае, чтобы в предновогодний период сделать выгодную покупку в кредит или приобрести подарок, гражданам стоит заранее проверить свой персональный кредитный рейтинг, среднее значение которого в ноябре 2022 года составило 431 балл (минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов)», — посоветовал Волков.

Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года количество выданных новых кредитных карт составило 1,26 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,7%.