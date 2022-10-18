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В России в сентябре выдано более 1 млн новых кредитных карт

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Анастасия Румянцева
В сентябре текущего года количество выданных новых кредитных карт составило 1,26 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,7%. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
В России в сентябре выдано более 1 млн новых кредитных карт
  • Gettyimages.ru
  • © Rattanakun Thongbun / EyeEm

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт, напротив, выросло на 11,6%, а по сравнению с февралём текущего года — на 11,5%.

Как стало известно RT, наибольшее количество новых кредитных карт в российских регионах в сентябре было выдано в Москве (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).

В НБКИ добавили, что в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России.

При этом самую серьёзную динамику снижения (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Хабаровский край (-12,3%), Тульская область (-12,2%), Алтайский (-10,5%) и Красноярский (-9,8%) края, а также Волгоградская область (-9,8%).

«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также отметил, что рост выдачи новых кредитных карт в апреле—августе был обусловлен прежде всего эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

Ранее сообщалось, что общее количество займов, выданных в августе 2022 года микрофинансовыми институтами, составило 2,85 млн.

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