В России в сентябре выдано более 1 млн новых кредитных карт
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Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт, напротив, выросло на 11,6%, а по сравнению с февралём текущего года — на 11,5%.
Как стало известно RT, наибольшее количество новых кредитных карт в российских регионах в сентябре было выдано в Москве (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).
В НБКИ добавили, что в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России.
При этом самую серьёзную динамику снижения (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Хабаровский край (-12,3%), Тульская область (-12,2%), Алтайский (-10,5%) и Красноярский (-9,8%) края, а также Волгоградская область (-9,8%).
«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он также отметил, что рост выдачи новых кредитных карт в апреле—августе был обусловлен прежде всего эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.
Ранее сообщалось, что общее количество займов, выданных в августе 2022 года микрофинансовыми институтами, составило 2,85 млн.