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В России для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки

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В России для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки. Минпросвещения совместно со спортивными федерациями уже разрабатывает специальные комплексы упражнений.
В России для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Сенатор Владимир Круглый заявил, что такие программы должны быть максимально индивидуализированы. То есть они должны подбираться именно под детей с конкретными ограничениями по здоровью.

«Дети с аутизмом с разными формами, к примеру, либо ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Здесь должны быть свои программы. Они должны быть так адаптированы, чтобы заниматься детям было комфортно и безопасно», — уточнил Круглый.

Специальные комплексы упражнений должны максимально исключать возможность получения травмы, а для этого следует привлечь к участию в занятиях подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации, подчеркнул парламентарий.

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