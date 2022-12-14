В России для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки
- РИА Новости
Об этом пишет «Парламентская газета».
Сенатор Владимир Круглый заявил, что такие программы должны быть максимально индивидуализированы. То есть они должны подбираться именно под детей с конкретными ограничениями по здоровью.
«Дети с аутизмом с разными формами, к примеру, либо ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Здесь должны быть свои программы. Они должны быть так адаптированы, чтобы заниматься детям было комфортно и безопасно», — уточнил Круглый.
Специальные комплексы упражнений должны максимально исключать возможность получения травмы, а для этого следует привлечь к участию в занятиях подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации, подчеркнул парламентарий.