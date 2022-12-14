В России для школьников со слабым здоровьем хотят ввести отдельные программы физподготовки. Минпросвещения совместно со спортивными федерациями уже разрабатывает специальные комплексы упражнений.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Сенатор Владимир Круглый заявил, что такие программы должны быть максимально индивидуализированы. То есть они должны подбираться именно под детей с конкретными ограничениями по здоровью.

«Дети с аутизмом с разными формами, к примеру, либо ограничения, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Здесь должны быть свои программы. Они должны быть так адаптированы, чтобы заниматься детям было комфортно и безопасно», — уточнил Круглый.

Специальные комплексы упражнений должны максимально исключать возможность получения травмы, а для этого следует привлечь к участию в занятиях подготовленных педагогов и специалистов по реабилитации, подчеркнул парламентарий.