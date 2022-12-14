Библиотеки Подмосковья подготовили более 1,5 тысячи новогодних мероприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
В частности, в библиотеках пройдут экскурсии, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, новогодних украшений и подарков, кинопоказы, выставки, концерты, литературные встречи, викторины и театрализованные представления.
Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.