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Библиотеки Подмосковья подготовили более 1,5 тысячи новогодних мероприятий

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Более 1,5 тыс. праздничных мероприятий на период новогодних праздников подготовили библиотеки Московской области.
Библиотеки Подмосковья подготовили более 1,5 тысячи новогодних мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В частности, в библиотеках пройдут экскурсии, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, новогодних украшений и подарков, кинопоказы, выставки, концерты, литературные встречи, викторины и театрализованные представления.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

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