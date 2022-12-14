Библиотеки Подмосковья подготовили более 1,5 тысячи новогодних мероприятий

Более 1,5 тыс. праздничных мероприятий на период новогодних праздников подготовили библиотеки Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В частности, в библиотеках пройдут экскурсии, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек, новогодних украшений и подарков, кинопоказы, выставки, концерты, литературные встречи, викторины и театрализованные представления.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.