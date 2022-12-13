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В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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В Удмуртии за неделю 5—11 декабря выявили 15 719 случаев ОРВИ, что на 8,6% больше, чем неделей ранее.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Более половины заболевших — жители Ижевска (8407 человек).

Тем временем в Челябинской области превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Среди взрослого населения уровень выше в 2,5 раза, детей школьного возраста — в 1,8 раза, детей от трёх до шести лет — в 1,4 раза, детей до трёх лет — в 1,3 раза», — сказали в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.

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