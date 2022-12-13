В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
- Gettyimages.ru
- © vitapix
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Более половины заболевших — жители Ижевска (8407 человек).
Тем временем в Челябинской области превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«Среди взрослого населения уровень выше в 2,5 раза, детей школьного возраста — в 1,8 раза, детей от трёх до шести лет — в 1,4 раза, детей до трёх лет — в 1,3 раза», — сказали в ведомстве.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что прививаться от гриппа по-прежнему необходимо.