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В Петербурге из-за ОРВИ ввели масочный режим в больницах и учреждениях соцобслуживания

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В Санкт-Петербурге с 14 декабря отменяются плановые госпитализации, а во всех больницах и учреждениях соцобслуживания вводится масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Петербурге из-за ОРВИ ввели масочный режим в больницах и учреждениях соцобслуживания
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Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

«Председателю комитета по здравоохранению ввести запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определённое время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью», — говорится в документе.

Запрещается также допуск посетителей в больницы и учреждения закрытого типа, за исключением лиц, которые ухаживают за тяжёлыми и лежачими пациентами.

Масочный режим вводится в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в организациях соцобслуживания.

Как ранее напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России идёт подъём заболеваемости коронавирусом и гриппом.

За неделю заболеваемость гриппом в российских регионах выросла на 35,4%.

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