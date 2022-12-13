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Глава Роспотребнадзора напомнила, что Россия пока не освободилась от короновируса

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В России идёт подъём заболеваемости коронавирусом, страна не освободилась от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что Россия пока не освободилась от короновируса
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Её слова приводит ТАСС.

«Хочу напомнить, что у нас, кроме подъёма гриппа, остаётся ещё и подъём ковида. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете, и сейчас идёт небольшой, но всё-таки подъём, сезонный подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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